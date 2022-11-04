Ekonomi İstanbul Boğazında deniz trafiğinin durdurulması kararı iptal edildi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İstanbul Boğazı'nda deniz trafiğinin durdurulması kararı iptal edildi

Güvenle balık yakalanabilmesi için 6 Kasım'da İstanbul Boğazı'nda deniz trafiğinin durdurulmasına yönelik karar Denizcilik Genel Müdürlüğünce iptal edildi.

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Haber Merkezi AA
İstanbul Boğazında deniz trafiğinin durdurulması kararı iptal edildi
Foto/arşiv

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 6 Kasım 2022'de İstanbul Boğazı'nda uluslararası gemi trafiğinin rutin olarak devam edeceğini duyurdu.

Bazı balıkçıların talebi üzerine, güvenle balık yakalanabilmesi için 6 Kasım'da deniz trafiğinin durdurulmasına yönelik karar Denizcilik Genel Müdürlüğünce 1 Kasım'da Twitter'dan paylaşılmış, söz konusu faaliyetin hangi kurallara bağlanması gerektiği gündeme gelmişti.

Genel Müdürlük bunun üzerine yapılacak balık avcılığı faaliyetinin Tarım ve Orman Bakanlığının verdiği balıkçılıkla ilgili izinler ve yasaklar kapsamında icra edileceğini açıklamıştı.

Bugün yayımlanan duyuruyla söz konusu kararın uygulanmayacağı, deniz trafiğinin rutin olarak devam edeceği bildirildi.

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