İstanbul Boğazı’nda yük gemilerinin 14 saat olan bekleme süresi artan ticaret hacmiyle 48 saate çıkabilir

Yeni Şafak yazarı Ali Saydam, “CHP yönetiminin Kanal İstanbul’a karşı çıkması normal” başlıklı bugünkü yazısında, dünyanın ve Türkiye’nin denizyolları, bu yollar üzerinde yapılan ticarete ilişkin somut veriler ışığında deniz yolları üzerinden gerçekleşen ticari faaliyeti bekleyen riske dikkat çekti. Saydam’ın yazısından ilgili kısım şöyle:

Bekleme süreleri 48 saati bulabilir

İstanbul Boğazı, keskin dönüşleri, dip akıntıları olan, yoğun trafikli ve yönetilmesi zor bir su yolu. Bugün 14 saat olan bekleme sürelerinin ileride 36-48 saatlere varması bekleniyor. Daha geçenlerde, yılda 19 bin geminin geçtiği Süveyş Kanalı’nın birkaç gün durması, dünya ekonomisini 90,6 milyar dolar zarara uğrattı.

Ticaret hacminin yüzde 90’ı deniz yoluyla

Dünyadaki ticaret hacminin yüzde 90’ı deniz yoluyla karşılanıyor ve söz konusu hacmin 2030’da 35 milyar tona, 2050’de ise 95 milyar tona çıkacağı öngörülüyor. Bu da deniz yollarındaki yük hacminin çok büyük ölçüde artacağına işaret ediyor.

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Karadeniz’deki tüm limanlar kapasitelerini artırıyor

Öte yandan Afrika’da artan üretim ve tüketim nüfusunun etkisiyle oluşacak ‘Kuzey-Güney koridoru’ ile çok önemli bir ‘ticaret gölü’ hâline gelecek Karadeniz’deki tüm limanlar kapasitelerini artırıyorlar.

Kanal İstanbul ile güvenli geçiş

Tüm bu gelişmeler ışığında Kanal İstanbul, gemi geçişi için ‘ideal bir su yolu’ olarak projelendirilmiş. Yüzde 100 güvenli geçişin sağlanacağı, dünyanın en büyük projelerinden biri…

Türkiye Avrasya'nın merkezi haline gelecek

İstanbul Havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu, ticari limanlar, demiryolu bağlantıları, lojistik üstleri ve Kanal İstanbul’un da tamamlanmasıyla Türkiye, Lojistik Master Planı çerçevesinde İngiltere’den Çin’e uzanan orta koridorun kavşak noktası, dünyadaki en önemli ticari koridorlardan biri ve bölge ise Avrasya’nın merkezi hâline gelecek. Bu sayede de güçlü ve bağımsız ekonomimize katma değer sağlanacaktır.

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GÜNDEM Kanal İstanbul Montrö’yü bağlamaz

GÜNDEM 2021 Kanal İstanbul yılı olacak