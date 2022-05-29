Ekonomi İstanbul Büyükşehir Belediyesi memur alım ilanı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi memur alım ilanı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, memur alım ilanını duyurdu. Belediye, başvuru esnasında istenilen belgeler ile 27 Haziran ila 1 Temmuz arasında müracaat yapabileceklerini açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi memur alım ilanı
Foto: Arşiv.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, münhal bulunan 100 adet kadro için açıktan atama yoluyla memur alımı yapacak.

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