İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden reklam alanı kiralama ihalesi

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; ihale, 11 Ocak 2023 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen salonunda düzenlenecek.
İhalede muhammen bedel 6 milyon 300 bin Türk Lirasıdır.
ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; ihale, 11 Ocak 2023 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen salonunda düzenlenecek.
İhalede muhammen bedel 6 milyon 300 bin Türk Lirasıdır.
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