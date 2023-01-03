Ekonomi İstanbul Büyükşehir Belediyesinden reklam alanı kiralama ihalesi
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden reklam alanı kiralama ihalesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyeti, yönetimi ve tasarrufu altında bulunan M2 metro hattında çalışan 92 adet vagondan 46 adedinin dış yüzeyi reklam alanı olarak 3 yıl süre ile kiraya verilecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul Büyükşehir Belediyesinden reklam alanı kiralama ihalesi
Foto: Arşiv.

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; ihale, 11 Ocak 2023 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen salonunda düzenlenecek.

İhalede muhammen bedel 6 milyon 300 bin Türk Lirasıdır.

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