İstanbul Çevre Şehircilik ve İklim İl Müdürlüğü'nden araç satış ihalesi

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Diyalog isteyen biziz

Milli Savunma Bakanı Akar, Yunanistan’a Türkiye’nin diyalog kapısının açık olduğunu belirterek, “Askeri heyetimiz iki kez Yunanistan’a gitti, onlar bir kez Ankara’ya geldi. Şimdi 4. toplantı için Yunan heyetini bekliyoruz. Biz gelin bu toplantılara devam edelim derken bazıları ‘Türkler diyaloğa gelsin’ diyor. Aslında diyaloğu isteyen biziz” ifadelerini kullandı.