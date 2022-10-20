Ekonomi İstanbul Çevre Şehircilik ve İklim İl Müdürlüğünden araç satış ihalesi
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İstanbul Çevre Şehircilik ve İklim İl Müdürlüğü'nden araç satış ihalesi

İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim İl Müdürlüğü tarafından 86 adet binek ve ticari araç açık artırma ile satılacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul Çevre Şehircilik ve İklim İl Müdürlüğünden araç satış ihalesi
Foto: Arşiv.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; otomobil, kamyonet, minibüs, otobüs, motosiklet, çekici, dorse, TIR, ambulans vb. nitelikte araçların satışı, 25-26-27 ve 28 Ekim 2022 tarihlerinde Barbaros Mah., Begonya Sok., No:9A, Ataşehir, İstanbul adresindeki ihale salonunda açık artırma ile gerçekleştirilecek.

İhalelere ait şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde İhale Servisinde görülebilir. Artırmaya girenler, satılığa çıkarılan araçları ilanda belirtilen yerlerde hali hazır durumu ile görmüş ve ona göre fiyat teklif etmiş sayılacak.

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