Ekonomi İstanbul Esenyurt Üniversitesi 23 Öğretim Üyesi alıyor
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İstanbul Esenyurt Üniversitesi 23 Öğretim Üyesi alıyor

İstanbul Esenyurt Üniversitesi, 23 Öğretim Üyesi alacağını duyurdu. Üniversite, son başvurunun 25 Mart'ta kabul edileceğini bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul Esenyurt Üniversitesi.
İstanbul Esenyurt Üniversitesi.

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğü, ''Üniversitemizin aşağıdaki tabloda belirtilen akademik birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların, söz konusu Kanun ve Yönetmelik kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir'' denilmektedir.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, başvuracak adaylarda aranan özel/genel şartlar, başvuru tarihi/şekli/yeri ve diğer şartlara buradan ulaşabilirsiniz

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