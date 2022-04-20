Ekonomi İstanbul Esenyurt Üniversitesi araştırma görevlisi alım ilanı
BASIN İLAN

İstanbul Esenyurt Üniversitesi araştırma görevlisi alım ilanı

İstanbul Esenyurt Üniversitesi, araştırma görevlisi alım ilanını duyurdu. Üniversite, alımların 19 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul Esenyurt Üniversitesi araştırma görevlisi alım ilanı
İstanbul Esenyurt Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddeleri uyarınca araştırma görevlisi alınacaktır. Başvuracak adayların, söz konusu Kanun ve yönetmelik kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.

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