Ekonomi İstanbul Esenyurt Üniversitesi araştırma görevlisi alıyor
BASIN İLAN

İstanbul Esenyurt Üniversitesi araştırma görevlisi alıyor

İstanbul Esenyurt Üniversitesi, araştırma görevlisi alınacağını duyurdu. Üniversite, alımların 18 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul Esenyurt Üniversitesi araştırma görevlisi alıyor
​İstanbul Esenyurt Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddeleri uyarınca araştırma görevlisi alınacaktır. Başvuracak adayların, söz konusu kanun ve yönetmelik kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.

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