Ekonomi İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alım ilanı
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İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alım ilanı

İstanbul Galata Üniversitesi, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alım ilanını duyurdu. Üniversite alımların 26 Mart'ta resmi gazetede yayımlandığını bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alım ilanı
İstanbul Galata Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

Başvuru süresi, Resmî Gazete yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün olup; başvurular www.galata.edu.tr internet sayfasından elektronik ortamda kabul edilecektir.

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