İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alım ilanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

Başvuru süresi, Resmî Gazete yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün olup; başvurular www.galata.edu.tr internet sayfasından elektronik ortamda kabul edilecektir.

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