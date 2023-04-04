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Ekonomi

İstanbul Galata Üniversitesi öğretim üyeleri alım ilanı

İstanbul Galata Üniversitesi, öğretim üyeleri alım ilanını duyurdu. Üniversite, alımların 3 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi.

08:45 . 4/04/2023 Salı
Yeni Şafak
İstanbul Galata Üniversitesi.

İstanbul Galata Üniversitesi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, İstanbul Galata Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Yönergesi (https://www.galata.edu.tr/mevzuat) ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacak.


Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. Postayla veya elektronik ortamda yapılan başvurular dikkate alınmayacak.


#Basın İlan Kurumu
#İstanbul Galata Üniversitesi
#Öğretim Üyesi
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