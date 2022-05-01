İstanbul Gedik Üniversitesi araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alım ilanı

SİHA ile ilk kez bir gemi vuruldu: Mavi Vatan'da nefes kesen atış

Roketsan tarafından geliştirilen milli mühimmatlar SİHA'ların vurucu gücü olmaya devam ediyor. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde düzenlenen Mavi Vatan-2022 Tatbikatı ise bir ilke sahne oldu. AKSUNGUR SİHA MAM-L Mini Akıllı Mühimmat ile ilk defa yüzen bir platform vuruldu. Savunmadaki Türkler bu hafta tatbikata damgasını vuran AKSUNGUR SİHA'yı gündemine aldı.

