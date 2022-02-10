İstanbul Gedik Üniversitesi öğretim görevlisi alıyor

Kutup Pazarlama

Teknolojinin ekseni Kutup Ankara'da büyümeye devam ediyor. Ankara'nın teknoloji ekseni Kutup, Türkiye'nin en iyi fiyatları ve sürpriz hediyelerle Mahall İş ve yaşam merkezinde Kutupplex yerleşkesini Açtı. Nesillerdir Ankaralı teknoloji severleri dünyanın en prestijli markaları ve yeniliklerle buluşturan Kutup Şirketler Grubu büyümeye devam ediyor. Ankara'nın önemli lokasyonlarında bulunan, 14 alışveriş merkezinde 38 mağazası ile hizmet veren Kutup, 02.02.2022 tarihinde Mahall İş ve Yaşam Merkezi'ndeki Kutupplex Yerleşkesi ile dünya markalarının teknoloji çözümlerini sunmak için açtı.

