Ekonomi İstanbul Gedik Üniversitesi öğretim görevlisi alıyor
BASIN İLAN

İstanbul Gedik Üniversitesi öğretim görevlisi alıyor

İstanbul Gedik Üniversitesi, 3 öğretim görevlisi alınacağını duyurdu. Üniversite, alımların 9 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul Gedik Üniversitesi öğretim görevlisi alıyor
İstanbul Gedik Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile aşağıda belirtilen kadrolara öğretim elemanı alınacak.

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