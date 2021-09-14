Ekonomi İstanbul Gelişim Üniversitesinden akademik personel alım ilanı
BASIN İLAN

İstanbul Gelişim Üniversitesinden akademik personel alım ilanı

İstanbul Gelişim Üniversitesi, 99 Öğretim Üyesi, 37 Öğretim Görevlisi ve 12 Araştırma Görevlisi istihdam edecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul Gelişim Üniversitesinden akademik personel alım ilanı
İstanbul Gelişim Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Öğretim Üyesi kadrosuna başvurmak isteyen adayların İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğüne, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurmak isteyen adayların ise her bölüm/programın bağlı bulunduğu Dekanlık/Müdürlüğe başvuru yapması gerekmektedir.

Son başvuru tarihi 27 Eylül 2021 olarak açıklandı.

Öğretim Üyesi alım ilanını görüntülemek için tıklayınız.

Öğretim Görevlisi alım ilanını görüntülemek için tıklayınız.

Araştırma Görevlisi alım ilanını görüntülemek için tıklayınız.

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