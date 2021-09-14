İstanbul Gelişim Üniversitesinden akademik personel alım ilanı

Dünyayı kıskandıracak Ay Yıldız Projesi: Nükleer saldırıdan bile etkilenmeyecek

Son yıllarda savunmada atağa kalkan Türkiye karada denizde ve havada ortaya koyduğu ürünleri tek bir çatı altında yönetmek için harekete geçti. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'nın genel merkez binası Pentagon'un benzeri bir proje Ankara'da hayata geçiriliyor. Savunmadaki Türkler programı bu hafta yerli Pentagon Ay Yıldız'ı gündemine aldı..