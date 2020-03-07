Ekonomi İstanbul Havalimanı 11 ayda 400 bin uçakla 64 milyon yolcuya hizmet verdi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İstanbul Havalimanı 11 ayda 400 bin uçakla 64 milyon yolcuya hizmet verdi

İGA İstanbul Havalimanı İşletmesi Genel Müdürü Kadri Samsunlu, 11 ayda yaklaşık 64 milyon yolcuya hizmet verdikleri havalimanında, bu sürede 400 bin uçak hareketinin gerçekleştiğini söyledi. Dünyada en çok uçan ülkenin Türkiye olduğunu kaydeden Samsunlu, "126 ülkeye Türkiye'nin bağlantısı var" dedi.

Haber Merkezi AA
İstanbul Havalimanı
İstanbul Havalimanı

İGA İstanbul Havalimanı İşletmesi Genel Müdürü Kadri Samsunlu, Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu (TÜGİK) tarafından Antalya'da Belek Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde düzenlenen TÜGİK İş Zirvesi 2020 programında, yaptığı konuşmada, İstanbul Havalimanı'nın hizmete girdiği günden bugüne kadar herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını belirtti.

DHA
Kadri Samsunlu

Dünyada havalimanı yatırımlarında pek çok ülkenin sıkıntı yaşadığını anlatan ve İngiltere ile Almanya'yı örnek gösteren Samsunlu, İngiltere'deki havalimanının hizmet aksaması nedeniyle kapanıp, 3 ay sonra tekrar açıldığını, Berlin'deki havalimanının da 12 yıldır açılamadığını aktardı.

İstanbul Havalimanı'nda ise uçak şirketlerinin operasyonlarını engelleyecek bir sorunla karşılaşmadıklarının altını çizen Samsunlu, "11 aydır operasyon yapıyoruz, yaklaşık 64 milyon yolcu geçti, 400 bin uçak hareketi yapıldı." dedi.

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Ailesiyle beraber İstanbul Havalimanı'na gelen Robert Davi, mega tesise hayranlığını video çekerek dile getirdi. Amerika'daki havalimanlarının kötü durumda olduğunu belirten Davi, 'Başka ülkelerdeki altyapıya bakın. Neden Amerika'da yok' diye sordu.


"Dünyada en çok uçan ülke biziz"

Samsunlu, hava yolu taşımacılığında 1990'lı yıllardan itibaren Türk Hava Yollları ile bir dönüşüm yaşandığını, 2002'de AK Parti iktidara geldikten sonra ise havalimanı yatırımlarının hız kazandığını kaydetti.

Havalimanı sayısının bu dönemde 26'dan 56'ya çıktığına, THY'nin de uçak sayısını 150'lerden 500'lere çıkardığına işaret eden Samsunlu, şöyle konuştu:

"Havacılık dünyanın en savunma gücü yüksek sektörüdür. Bu sektör her sene yüzde 4-5 büyür. En büyük krizlerin olduğu 12 Eylül döneminde bile yolcu sayısı bir miktar aşağı geldi sonra hızlanarak devam etti. Önümüzdeki 20 yılda dünyada 20 bin olan yolcu uçağı 40 bine çıkacak. Dünyada yaklaşık 4,5 milyar insan seyahat ediyor, bu sayı 2 katına çıkacak. Orta gelir grubu dünya nüfusunun yüzde 40'ı. Orta gelir grubu önümüzdeki 20 yıl içinde yüzde 40'dan 56'ya çıkacak. Sayı büyüdükçe bu uçakları indirecek havalimanlarına ihtiyaç olacak. İstanbul'un 3 saat uçuş mesafesinde 60 ülke, 120 havalimanı var. Buralardan İstanbul'a yolcuları taşıyoruz, buradan da büyük uçaklar ile farklı kıtalara gönderiyoruz. Dünyada en çok uçan ülke biziz. 126 ülkeye Türkiye'nin bağlantısı var."

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THY, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla İstanbul Havalimanı'na taşındığını duyurdu. 'Bu gurur hepimizin' diyen şirket '337 uçaklık dev filomuz ile yeni evimizdeyiz' ifadelerini kullandı.


"İstanbul aktarma limanı olacak"

İstanbul Havalimanı'nın sadece Türklere değil, dünyadaki tüm milletlere hizmet verdiğini ifade eden Samsunlu, "Biz bu havalimanını yapınca Dubai 20 yılda yapacağı yatırım programını kaldırdı. Almanya, Amsterdam, Frankfurt rakibimizdir ama arazileri olmadığı için sadece bir terminal yapabiliyorlar. Bizim burda havalimanı yaptığımız sürede bunlar belki sadece bir pist ya da terminal yapacaklar. İstanbul bu avantajını kullanırsa, Afrika bu hızla büyümeye devam ederse çok nüfuslu Asya ve Pasifik dünya ekonomisinden daha fazla bir pay aldığında İstanbul bir sürü insanın aktarma limanı olacaktır." dedi.

İstanbul Havalimanı'nda uçakların zamanında kalkma oranının yüzde 80-90 arası olduğunu dile getiren Samsunlu, bu durumun biraz da gidilecek havalimanına bağlı olduğuna dikkati çekti.

Samsunlu, yurt içinde gelen yolcuların 25-35 dakika sonra körüğe ulaşabildiğini, 18 Haziran'da üçüncü pisti açtıklarında bu sürenin daha da düşeceğini bildirdi.

Çin'de başlayan ve diğer ülkelere yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin Türkiye'nin Çin, İran, Kore, Irak ve İtalya ile uçuşları durdurduğunu hatırlatan Samsunlu, salgın nedeniyle insanların evlerinden çıkamaz hale geldiğini, doluluk oranlarında yüzde 5'lik azalma olduğunu, bu durumdan kendilerinin de yüzde 15 etkilendiğini anlattı.

Konuşmanın ardından TÜGİK Başkanı Erkan Güral, Samsunlu'ya plaket verdi.

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