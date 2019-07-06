Ekonomi İstanbul Havalimanı 6 ayda 15 milyondan fazla yolcu ağırladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İstanbul Havalimanı 6 ayda 15 milyondan fazla yolcu ağırladı

Büyük taşınma sonrası 6 Nisan’dan bu yana tam kapasiteyle faaliyet gösteren İstanbul Havalimanı, havadan fotoğraflandı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nün açıkladığı verilere göre, yılın ilk 6 ayında toplamda 103 bin 667 uçak trafiği gerçekleşirken, bu sürede havalimanını 15 milyon 942 bin 832 yolcu kullandı.

Haber Merkezi IHA
Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı olarak adlandırılan İstanbul Havalimanı
Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı olarak adlandırılan İstanbul Havalimanı

Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı olarak adlandırılan İstanbul Havalimanı, 5-6 Nisan’da gerçekleştirilen büyük taşınma sonrası tam kapasiteyle faaliyet göstermeye başlamıştı. 1,4 milyon metrekarelik terminal binasıyla dünyanın sıfırdan yapılan en büyük havalimanı unvanını da elinde bulunduran İstanbul Havalimanı, tam kapasiteye geçmesinin dördüncü ayında havadan fotoğraflandı.

Havalimanında süren operasyon havadan görüntülendi

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA tarafından paylaşılan fotoğraflarda, devasa terminalin yanı sıra apronda yoğun bir şekilde gündüz ve gece operasyonlarına devam eden havayolu şirketlerinin uçakları dikkat çekti.

15 milyon 942 bin yolcu kullandı

6 Nisan’dan itibaren tam kapasiteye geçen İstanbul Havalimanı’nda 1 Temmuz’a kadar her 74 saniyede bir uçak iniş ve kalkış yaptı. Haziran ayı sonuna kadar geçen sürede İstanbul Havalimanı’nı 15 milyon 942 bin 832 yolcu kullandı.

  • Bunların 4 milyon 160 bin 247’sini iç hat yolcusu olutururken, 11 milyon 782 bin 585’ini ise dış hat yolcusu oluşturdu. Yine aynı dönemde 27 bin 889’, iç hat, 75 bin 778’i dış hatlarda olmak üzere toplamda 103 bin 667 uçuş trafiği gerçekleşti.
Libyaya yanınızdayız mesajı

Libya'ya 'yanınızdayız' mesajı

​Erdoğan, BM'nin tanıdığı meşru hükümetin başkanı ile görüştü.
Başbakanlık yarışında Suudi gölgesi

Başbakanlık yarışında Suudi gölgesi

Prens Selman'a yakın isimler Jeremy Hunt'a bağış yapıyor.
10 bin kişiye istihdam

10 bin
kişiye istihdam

Dev hastanenin gelecek yıl hizmette olacak.
Juventus'a imzaladı

Juventus'a imzaladı

​Milli futbolcu, transfer sonrası video yayınladı.
Kutuplar dünyanın geleceğini şekillendirecek

Kutuplar dünyanın geleceğini şekillendirecek

​Buzullar küresel iklim değişikliğini hızlandırıyor.
Reyhanlı'da patlama

Reyhanlı'da patlama

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörle bağlantılı olabilir.
15 Temmuz milli irade şahlanışıdır

15 Temmuz milli irade şahlanışıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan MSÜ Mezuniyet Töreni'nde konuştu.
Yeni parti<br>sorusuna net yanıt

Yeni parti
sorusuna net yanıt

​"Partimdeki muvazzaf vekillerde yeni parti kurma içinde olan yok."
Kandil vuruldu

Kandil vuruldu

​Pençe Harekatı ile koordineli operasyon düzenlendi.
ABD'nin tehdidi <br>NATO'yu sarsar

ABD'nin tehdidi
NATO'yu sarsar

​SIPRI uzmanları, yenisafak.com'a konuştu.
'Yaşayan Kampüs' <br>hayata geçiyor

'Yaşayan Kampüs'
hayata geçiyor

Sakarya Üniversitesi'nden öğrencilerine müjde.
36 gün sürecek

36 gün sürecek

Saat 21.00-06.00 arası trafiğe kapatılacak.
Karadeniz'de<br> sahile vurdu

Karadeniz'de
sahile vurdu

​Görenler hemen jandarma ekiplerine haber verdi.
Türkiye S-400'leri<br>nasıl koruyacak?

Türkiye S-400'leri
nasıl koruyacak?

​Uzmanlara göre yerli ve milli savunma unsurları önemli görevler üstlenebilir.
Kurbanlık fiyatları<br>belli oldu

Kurbanlık fiyatları
belli oldu

​Yüzde 10-15 civarında artış bekleniyor.
Yeni görüntüleri ortaya çıktı

Yeni görüntüleri ortaya çıktı

​'Tosuncuk'un yurt dışında lüks yat sefası.
4 yıllık fırsat dönemi

4 yıllık fırsat dönemi

Albayrak, Finansal Kurumlar Toplantısı'nda konuştu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.