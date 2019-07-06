İstanbul Havalimanı 6 ayda 15 milyondan fazla yolcu ağırladı

Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı olarak adlandırılan İstanbul Havalimanı, 5-6 Nisan’da gerçekleştirilen büyük taşınma sonrası tam kapasiteyle faaliyet göstermeye başlamıştı. 1,4 milyon metrekarelik terminal binasıyla dünyanın sıfırdan yapılan en büyük havalimanı unvanını da elinde bulunduran İstanbul Havalimanı, tam kapasiteye geçmesinin dördüncü ayında havadan fotoğraflandı.

Havalimanında süren operasyon havadan görüntülendi

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA tarafından paylaşılan fotoğraflarda, devasa terminalin yanı sıra apronda yoğun bir şekilde gündüz ve gece operasyonlarına devam eden havayolu şirketlerinin uçakları dikkat çekti.

15 milyon 942 bin yolcu kullandı

6 Nisan’dan itibaren tam kapasiteye geçen İstanbul Havalimanı’nda 1 Temmuz’a kadar her 74 saniyede bir uçak iniş ve kalkış yaptı. Haziran ayı sonuna kadar geçen sürede İstanbul Havalimanı’nı 15 milyon 942 bin 832 yolcu kullandı.