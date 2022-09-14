Ekonomi İstanbul Havalimanı ağustosta Avrupanın en yoğun havalimanı oldu Fransa ve Hollandayı geride bıraktı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İstanbul Havalimanı ağustosta Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu: Fransa ve Hollanda'yı geride bıraktı

İstanbul Havalimanı günlük ortalama bin 328 uçuş ile ağustos ayında Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
İstanbul Havalimanı ağustosta Avrupanın en yoğun havalimanı oldu: Fransa ve Hollandayı geride bıraktı
İstanbul Havalimanı Avrupa'nın zirvesinde.

Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü'nün (EUROCONTROL) Ağustos 2022 dönemi Kapsamlı Değerlendirme Raporu'na göre, Avrupa'da birçok havalimanı henüz pandemi öncesi uçuş rakamlarına ulaşamazken, İstanbul Havalimanı 2019 yılı ağustos dönemine göre uçuşlarını yüzde 2,5 artırdı.

İstanbul Havalimanı günlük ortalama 1328 uçuş ile ağustos ayında Avrupa'nın en yoğun havalimanı olurken Paris Paris Charles de Gaulle ve Amsterdam Schiphol Havalimanı'nı geride bıraktı.

Rapora göre, Türkiye günlük ortalama 3546 uçuş ile Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6'ncı sırada yer aldı.

Bu dönemde Avrupa'da en fazla uçuş gerçekleştiren havayolu şirketleri arasında Türk Hava Yolları (THY) günlük ortalama 1473 uçuş ile 3'üncü sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı dünyanın en iyileri arasında girdi: Büyük, ferah ve sistem tıkır tıkır işliyor
GÜNDEM
İstanbul Havalimanı dünyanın en iyileri arasında girdi: Büyük, ferah ve sistem tıkır tıkır işliyor

İstanbul Havalimanı ağustosta dünyanın en yoğun 5. havalimanı oldu
GÜNDEM
İstanbul Havalimanı ağustosta dünyanın en yoğun 5. havalimanı oldu
Ucuz konut içintarihi fırsatı kaçırmayın

Ucuz konut için
tarihi fırsatı kaçırmayın

​T.C. kimlik numarasının sonu 0, 2, 4, 6 ve 8 olanlar dikkat.
Bir buçuk ay önce evlenmişti

Bir buçuk ay önce evlenmişti

'Sessiz olun' uyarısı sonrası bıçaklanan güvenlik görevlisi öldü.
Gazeteci Sevilay Yılman SBK sorularına son noktayı koydu

Gaziantep'te kan donduran olay: Anne ve baba tutuklandı.

Bakan Kurum tarihi projedeki rakamları açıkladı.

​Sosyal konutta merak edilen soru yanıt buldu.

​Kapadokya'da peribacalarının yıkıldığı iddiasına yalanlama.

​İBB tarafından Kazlıçeşme'de yürütülen çalışma tepkiye yol açtı.

​Fitch 2022 yılı büyüme tahminini yayımladı

​Koronavirüs Mart 2020'den bu yana en düşük seviyede.
Troya Kültür Yolu Festivali Çanakkale’de
Hayat

Troya Kültür Yolu Festivali Çanakkale’de

İstanbul Beyoğlu’nun ardından Başkente taşınan Kültür Yolu Festivali yarın Çanakkale’de başlıyor. Sanatın her dalına ev sahipliği yapacak Troya Kültür Yolu Festivali’nde bir çok etkinlik düzenlenecek. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, “Kordon’dan antik kentlerine kadar şehrin her köşesine yayılan festival, Çanakkale’ye çok yakışacak” dedi.
Yurt ücretleri aynı kalacak: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üniversite öğrencilerine müjde
Gündem

Yurt ücretleri aynı kalacak: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üniversite öğrencilerine müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aylık 250 lira ile 450 lira arasında değişen yurt ücretlerinde bu yıl da değişiklik yapılmayacağı müjdesini verdi. 105 yeni yurt binası açılış töreninde konuşan Erdoğan, “Otel konforunda odalara sahip yeni yurt binaları inşa ettik. 81 vilayetimizin tamamına bu imkanı götürdük. Yurtlarımız donanımlı birer yaşam merkezi haline geldi. Türkiye geçen sene başvuru taleplerinin yüzde 90'ından fazlasını karşıladı. İlk yerleştirmede yüzde 80'lik rekorluk bir talep karşılama gerçekleştirdik” dedi.
FETÖ’cülerin kumpasıyla hayatı karardı: İtirafa rağmen müdür hapiste
Gündem

FETÖ’cülerin kumpasıyla hayatı karardı: İtirafa rağmen müdür hapiste

İstanbul Eyüpsultan’da bir okulda müdür yardımcısı olan M.Ş., FETÖ yapılanmasına karşı çıkınca hayatı karardı. FETÖ’cü öğretmenlerin planıyla 6 öğrenci “Bizi taciz etti” diye M.Ş.'den şikayetçi oldu. Kumpas kurulan M.Ş., FETÖ’cü savcı, hakim, adli tıpçı ve Yargıtay üyeleri eliyle 18 yıl hapis cezası aldı. Öğrenciler M.Ş.’ye iftira attıklarını beyan etti ancak M.Ş. hâlâ cezaevinde. Prof. Dr. Muharrem Özen, M.Ş.’nin yeniden yargılanması gerektiğini söyledi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.