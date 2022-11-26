İstanbul Havalimanı günlük uçuş ortalamasıyla Avrupa birincisi oldu

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 18-24 Kasım döneminde İstanbul Havalimanı'nın günlük ortalama 1220 uçuşla Avrupa'daki en yoğun havalimanı olduğu bildirildi.

Açıklamada, "EUROCONTROL tarafından yayınlanan 18-24 Kasım 2022 dönemine ait Kapsamlı Değerlendirme Raporu'na göre İstanbul Havalimanı yeniden Avrupa'daki en yoğun havalimanı olmuştur." ifadesi kullanıldı.

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Söz konusu rapora göre günlük ortalama 1143 uçuşla Londra Heathrow Havalimanı'nın ikinci, Paris Charles de Gaulle Havalimanı'nın ise 1106 uçuşla üçüncü sırada yer aldığı kaydedildi.