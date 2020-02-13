İstanbul Havalimanı'nda ücretsiz bebek arabası hizmeti

Ekonomi

7,5 milyon 2. ele doğru satış fiyatı

Türkiye'nin en çok 2. el otomotiv ticareti yapan şirketlerinden Borusan Araç İhale, piyasada fiyatları belirlemek için kolları sıvadı. Kişiye göre değil aracın durumuna göre fiyat belirlediklerini söyleyen Borusan Araç İhale Genel Müdürü Sinan Barutçuoğlu, "Bu yıl 7.5 milyon 2. el alım satımı yapıldı" dedi.