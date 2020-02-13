Ekonomi İstanbul Havalimanında ücretsiz bebek arabası hizmeti
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İstanbul Havalimanı'nda ücretsiz bebek arabası hizmeti

Her gün milyonlarca yolcunun kullandığı İstanbul Havalimanı'ndan seyahat eden bebekli yolcuların terminal içinde kullanabilmeleri için bugünden itibaren ücretsiz 'bebek arabası' hizmeti başladı.

Haber Merkezi DHA
Bebekli yolcular uygulamadan çok memnun kaldıklarını söyledi.
Bebekli yolcular uygulamadan çok memnun kaldıklarını söyledi.

İstanbul Havalimanı'nda iç ve dış hat terminali geliş ve gidiş yolcu katına konulan bebek arabaları, 0-6 yaş grubu çocukları olan ailelerin kullanımına sunuldu.

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100 araba kullanıma sunuldu

Bugün başlayan uygulamada toplam 100 bebek arabası, ücretsiz olarak hizmete girdi. Yolcular, bebek arabalarını giden yolcu katında pasaport geçişi sonrasında uçağın biniş kapısına kadar, gelen yolcu katında ise bagaj alım alanına kadar kullanabilecek.

Yolcular gayet memnun

Uçuşları öncesi terminalde bulunan bebek arabalarını kullanan bazı anne ve babalar, uygulamadan memnun kaldıklarını söylediler.

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