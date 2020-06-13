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Ekonomi İstanbul Havalimanının 3 pisti yarın açılıyor Kapasiteyi yüzde 50 artıracak
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İstanbul Havalimanı'nın 3. pisti yarın açılıyor: Kapasiteyi yüzde 50 artıracak

İstanbul Havalimanı’nın bağımsız üçüncü pisti açılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Pist, 14 Haziran’da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı törenle açılacak. Saatlik iniş kapasitesi yüzde 50’nin üzerinde artacak ve havalimanında taksi süresi yarıya düşecek” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı’nın benzersiz mimarisi, güçlü altyapısı, üstün teknolojisi ve sunduğu üst düzey yolculuk deneyimiyle açıldığı ilk yılda küresel bir hub haline geldiğini söyledi.

TOPLAMDA 5 PİSTE ULAŞACAK

Havalimanının üçüncü pistine ilişkin bilgi veren Karaismailoğlu, “İniş ve kalkış kapasitesini artırmak amacıyla planlaması gerçekleştirilen üçüncü pistin yapım çalışmaları tamamlandı. Pist, 14 Haziran’da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı törenle açılacak” diye konuştu. Söz konusu pistin hizmete açılmasıyla eş zamanlı iniş kalkış uygulamasının da İstanbul Havalimanı’nda başlayacağına dikkat çeken Karaismailoğlu, “Üç piste eş zamanlı iniş ve kalkış” uygulamasının dünyada sayılı havalimanında olduğunu bildirdi. Karaismailoğlu, üçüncü pistin hizmete girmesiyle İstanbul Havalimanı’nın da “üçlü paralel pist operasyonu” yapabilecek birkaç merkezden biri olacağını ifade ederek, “14 Haziran itibarıyla İstanbul Havalimanı üç bağımsız ve beş operasyonel piste sahip olacak. Bu sayıda pistle bağımsız paralel operasyon yapabilen Türkiye’nin ilk, Avrupa’nın ikinci havalimanı İstanbul Havalimanı olacak” değerlendirmesinde bulundu.

Karaismailoğlu, uçuş emniyeti ilkesinden taviz verilmeden, azami kapasiteyle, etkin hava trafik akışı sağlanması ve taksi sürelerinin kısaltılması için gerekli hava sahası tasarım çalışmalarının da tamamen milli imkanlar kullanılarak Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapıldığını dile getirdi.

UÇAK TAKSİ SÜRESİ KISALACAK

Bakan Karaismailoğlu, başlangıçta üç pistin farklı kombinasyonlarda kullanılmasının planlandığına işaret ederek şöyle konuştu: “Trafik ağırlığına göre bazı pistler kalkış, bazı pistler iniş ya da iniş-kalkış amacıyla kullanılacak. Bu yöntemle saatlik iniş ve kalkış yapabilecek hava aracı sayısında önemli ölçüde artış sağlanacak. Üçüncü pistin de açılmasıyla saatlik iniş kapasitesi yüzde 50’nin üzerinde artacak ve havalimanında taksi süresi de yarıya inecek. Yani uçaklar artık beklemeden kalkacak.” Rüya projeleri Cumhurbaşkanı desteğiyle bir bir hizmete girdiğini ve şimdi o rüya projeleri daha da ileri noktaya taşdıklarına dikkat çeken Karaismailoğlu, bu kapsamda tüm dünyanın gıptayla baktığı İstanbul Havalimanı’nın da havacılık sektöründe yerini alarak, ülkeyi zirveye taşıyacağını ifade etti.

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