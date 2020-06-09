Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi İstanbul İhracatçı Birliklerinden mayısta 487 milyon dolarlık ihracat
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İstanbul İhracatçı Birlikleri'nden mayısta 487 milyon dolarlık ihracat

İİB'nin Türkiye'nin genel ihracatındaki payı yüzde 5,4 olurken, mayısta en fazla ihracat 46 milyon dolarla Irak'a yapıldı. İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB), mayısta 487 milyon doların üzerinde ihracat yaptı.

Haber Merkezi AA
Kapıkule Sınır Kapısı’nda ihracat yoğunluğu
Kapıkule Sınır Kapısı’nda ihracat yoğunluğu

İİB'den yapılan açıklamaya göre, mayısta ihracatı 487 milyon doları aşan İİB, ilk çeyrekte 155 ülke pazarına ürün sattı. İİB'nin Türkiye'nin genel ihracatındaki payı yüzde 5,4 oldu.

İİB, mayısta, değer bazında en fazla ihracatı 46 milyon dolarla Irak'a yaparken, bu ülkeye en çok mobilya, kağıt ve orman ürünleri, kümes hayvanları, hayvansal mamuller satıldı.

  • Irak'ı, Kanada, Almanya, ABD ve Birleşik Krallık izledi. Kanada'ya gemi ve yat, Almanya'ya fındık ve mamulleri ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, ABD'ye ise hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, mobilya, kağıt ve orman ürünleri, Birleşik Krallık'a mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihraç edildi.

Mayısta İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 132,5 milyon dolar, İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği 121,7 milyon dolar, Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği 58 milyon dolar, İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği 46 milyon dolar, İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 40,5 milyon dolarlık ihracat yaptı.

İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin 24,6 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiği mayısta İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ise 10,5 milyon dolarlık dış satış yaptı.

Çöpü dönüştürüp dünyaya satıyor: 60 ülkeye ihracat
EKONOMİ
Çöpü dönüştürüp dünyaya satıyor: 60 ülkeye ihracat

Türkiye, bu zorlu süreçten güçlenerek çıkacak

  • Açıklamada görüşlerine yer verilen İİB Koordinatör Başkanı Muhsin Çakıcı, salgın nedeniyle yaşanan ekonomik sarsıntılara rağmen ihracatı sürdürdüklerini belirterek, mayısta Irak'a 46 milyon dolar, Kanada'ya 40,5 milyon dolar ve Almanya'ya 33 milyon dolar ihracat yapıldığını bildirdi.

En fazla ihracatı 121 milyon dolarla Orta Doğu ülkelerine yaptıklarını aktaran Çakıcı, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin ekonomisi için biz ihracatçılar bir an bile durmadan çalışmaya, üretmeye devam ediyoruz. Salgın sürecinde dijital pazarlama yöntemleri üzerine düşünmeye ve bunlara ağırlık vermeye başladık. Bu zorlu süreçten Türkiye'nin, ihracatta daha da güçlenerek çıkacağını düşünüyoruz. Normalleşme sürecine girdiğimiz ve bu sürecin sektörlerimize olumlu etkilerinin görülmeye başlandığı haziran ayında, ihracatımızda artış öngörüyoruz."

Abone Ol Google News
ABD polisi mercek altında

ABD polisi mercek altında

Dünya basını bunu konuşuyor: Protestolar daha da alevlenecek.
Aylar sonra yüz yüze geldiler

Aylar sonra yüz yüze geldiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Kılıçdaroğlu AYM töreninde.
Bahçeli sahalara dönüyor

Bahçeli sahalara dönüyor

​Kurmaylarına haber gönderdi: 15 Haziran'da genel merkezde olun.
Bakan Koca'dan<br>flaş telefon

Bakan Koca'dan
flaş telefon

​Sosyal medyanın gündemine oturan vatandaşı aradı.
Çay bahçeleri yabancılara teslim

Çay bahçeleri yabancılara teslim

Rize çayını bu sene ​Senegalliler, Afganlar ve Özbekler kırıyor.
Hafter petrol<br>cephesini kaybediyor<br>

Hafter petrol
cephesini kaybediyor

​Serrac güçlerinin kritik noktada denetimi sağlaması an meselesi.

Fındığa<br> alternatif ürün

Fındığa
alternatif ürün

​Üretici ikisini de aynı anda yetiştirebiliyor.
İnşallah anlaşırız

İnşallah anlaşırız

Gökhan Gönül ve Caner Erkin için açıklama geldi.
Tarafı olduğu davaya bilirkişi atandı

Tarafı olduğu davaya bilirkişi atandı

Mahkemenin bilirkişi skandalı.
Yerli motorlu<br>zırhlılar 2021'de

Yerli motorlu
zırhlılar 2021'de

​TÜMOSAN çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.
İmza çilesi bitiyor

İmza çilesi bitiyor

Milyonlarca aboneyi ilgilendiren düzenleme.
Sisi'nin müftüsüne Ayasofya cevabı

Sisi'nin müftüsüne Ayasofya cevabı

​Dünya Alimler Birliği: İstanbul'un fethine saldırmak utanç lekesidir.
Terörist sayısı çakıldı

Terörist sayısı çakıldı

​Bakan Soylu son rakamları açıkladı ve ekledi: Terör kaderimiz olmaktan çıkıyor.
Yağmacılar<br>fırsat kolluyor

Yağmacılar
fırsat kolluyor

ABD'de eczanesi yağmalanan Türk neler yaşadığını anlattı.
7 ile deprem desteği

7 ile deprem desteği

Bir ay içerisinde 3 büyük depremle sarsılmışlardı.
Fenerbahçe'ye <br>şaşırtan isim

Fenerbahçe'ye
şaşırtan isim

​Emre Belözoğlu önerdi, yönetim resmi teklif yaptı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.