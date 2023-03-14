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ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; toplantılar, 4 - 27 Nisan 2023 tarihleri arasında ilan metninde belirtilen yerlerde ve saatlerde yapılacak.
Genel kurul toplantılarına gerçek ve tüzel kişiler adına vekaleten iştirak edilemeyecek.
#Basın İlan Kurumu
#İstanbul İhracatçı Birlikleri
#Davet
17 dakika önce
İstanbul İhracatçı Birliklerinin Genel Kurul Toplantılarına davet
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