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Ekonomi

İstanbul İhracatçı Birliklerinin Genel Kurul Toplantılarına davet

İstanbul İhracatçı Birliklerinin 2022 yılı olağan genel kurul toplantıları gerçekleştirilecek.

06:54 . 14/03/2023 Salı
Yeni Şafak
Foto: Arşiv.

Foto: Arşiv.

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; toplantılar, 4 - 27 Nisan 2023 tarihleri arasında ilan metninde belirtilen yerlerde ve saatlerde yapılacak.


Genel kurul toplantılarına gerçek ve tüzel kişiler adına vekaleten iştirak edilemeyecek.


#Basın İlan Kurumu
#İstanbul İhracatçı Birlikleri
#Davet
17 dakika önce
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İstanbul İhracatçı Birliklerinin Genel Kurul Toplantılarına davet
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