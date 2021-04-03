Ekonomi İstanbul Kent Üniversitesi 82 akademik personel alıyor
BASIN İLAN

İstanbul Kent Üniversitesi 82 akademik personel alıyor

İstanbul Kent Üniversitesi, 82 akademik personel alacağını duyurdu. Üniversite, alımların 1 Nisan'da resmi gazetede yayımlandığı açıklarken son başvurunun 15 Nisan olduğunu belirtti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul Kent Üniversitesi 82 akademik personel alıyor
İstanbul Kent Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 26. 24. ve 23. maddelerine ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre Öğretim Üyeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlileri alınacaktır.

Adayların; son başvuru tarihi mesai bitimine kadar yukarıda belirtilen evrakları İstanbul Kent Üniversitesi İlgili Dekanlıklarına, şahsen veya posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir.

Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.

Sonuçların açıklanacağı web adresi: www.kent.edu.tr

Akademik Personel Adayı KVKK Aydınlatma Metni'ne https://www.kent.edu.tr/kvkk-0... adresinden ulaşabilirsiniz.

Detaylı bilgi için tıklayınız

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