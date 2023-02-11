İstanbul Kent Üniversitesi Akademik Personel alacak

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvurular, ilanın yayım tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde İstanbul Kent Üniversitesi İnsan Kaynakları Direktörlüğüne ya da ilgili Dekanlığa şahsen veya posta yoluyla yapılabilecek.