Ekonomi İstanbul Kent Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı
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İstanbul Kent Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı

İstanbul Kent Üniversitesi, öğretim üyesi alım ilanını duyurdu. Üniversite, alımların 11 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul Kent Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı
İstanbul Kent Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 26. 24. ve 23. maddelerine ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre Öğretim Üyeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri alınacak.

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