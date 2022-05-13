Ekonomi İstanbul Kent Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alım ilanı
BASIN İLAN

İstanbul Kent Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alım ilanı

İstanbul Kent Üniversitesi, öğretim ve araştırma görevlisi alım ilanını duyurdu. Üniversite, alımların 12 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul Kent Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alım ilanı
İstanbul Kent Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri alınacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız

300 bine yakınaracını geri çağırdı

300 bine yakın
aracını geri çağırdı

Fren arızasına neden olabilecek sorun var.
FETÖye şafak operasyonu

FETÖ'ye şafak operasyonu

​19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Yeni ehliyetlerde Togg sürprizi: Detay dikkatleri çekti

​Rus askerleri sivilleri arkadan vurup işyerini yağmaladı.

​2016 yılında hazırladığı raporda savunduğu tezlerin tam aksini yapıyor.

ABD gelen istihbaratı paylaştı: Bu ay yapılacak.​

​Klasik otomobil rekor fiyata satıldı.

​Türkiye'nin kararında ikili ilişkiler etkili olacak.

Hurdaya dönen aracın başında gözyaşı döktü.

​Akıllara durgunluk veren olay: Sekiz ev daha tehlikede.

​257 bin lirasını dolandırıcıya kaptırıyordu.

​Üzerine asit dökülen işçi ağır yaralandı.

​ABD'de 500 kızılderili çocuk mezarı bulundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.