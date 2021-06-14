Ekonomi İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
BASIN İLAN

İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor

İstanbul Kültür Üniversitesi, 18 öğretim üyesi alacağını duyurdu. Üniversite, alımların 14 Haziran'da resmi gazetede yayımlandığını bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
İstanbul Kültür Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, YÖK Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartlara sahip olan, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere devamlı statüde istihdam edilecek Öğretim Üyesi alınacaktır.

Müracaat süresi ilan tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular Üniversitemiz Rektörlüğü’ne şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

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