Ekonomi İstanbul Medeniyet Üniversitesi 51 akademik personel alıyor
BASIN İLAN

İstanbul Medeniyet Üniversitesi 51 akademik personel alıyor

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, 51 akademik personel alınacağını duyurdu. Üniversite, alımların 1 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul Medeniyet Üniversitesi 51 akademik personel alıyor
İstanbul Medeniyet Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre öğretim elemanı alınacak.

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