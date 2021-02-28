Ekonomi İstanbul Medeniyet Üniversitesi akademisyen alacak
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İstanbul Medeniyet Üniversitesi akademisyen alacak

İstanbul Medeniyet Üniversitesi akademisyen alacağını duyurdu. Alım, 28 Şubat'ta resmi gazetede yayımlandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul Medeniyet Üniversitesi.
İstanbul Medeniyet Üniversitesi.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, ''Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır'' denilmektedir.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, ilanda belirtilen kadrolar için aranan şartlar, sözleşme için gerekli bilgiler ve diğer ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz

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