Ekonomi İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
BASIN İLAN

İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, 39 öğretim üyesi alınacağını duyurdu. Üniversite, alımların 26 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
İstanbul Medeniyet Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümlerine göre öğretim elemanı alınacak.

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