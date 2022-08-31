İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

Selçuk Bayraktar 'Elon Musk' benzetmesini yanıtladı: Biz kendimize benzemek istiyoruz

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, katıldığı canlı yayında, kendisine yönelik 'Size Türkiye'nin Elon Musk'ı diyorlar. Nasıl karşılıyorsunuz bu benzetmeyi?' sorusuna, 'Biz biraz daha kendimize benzemek istiyoruz. Türkiye'nin Cezeri'si, Aziz Sancar'ı, Fergani'si olmak bizler için daha makbul. Biz kendi medeniyetimizin güçlü köklerinden beslenerek, bu yürüyüşümüzü sürdürmek istiyoruz.' yanıtını verdi.