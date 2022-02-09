Ekonomi İstanbul Medeniyet Üniversitesi sözleşmeli bilişim personeli alım ilanı
BASIN İLAN

İstanbul Medeniyet Üniversitesi sözleşmeli bilişim personeli alım ilanı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, sözleşmeli bilişim personeli alım ilanını duyurdu. Üniversite, alımın 8 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul Medeniyet Üniversitesi sözleşmeli bilişim personeli alım ilanı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek altıncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in 8 inci maddesi uyarınca, 1 (bir) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacak.

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