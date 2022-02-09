İstanbul Medeniyet Üniversitesi sözleşmeli bilişim personeli alım ilanı

Bakan Nebati Londra'da konuştu: Kur korumalı mevduat hesabı ile bir başarı hikayesi yazıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati 7- 8 Şubat 2022 tarihlerinde Londra'da bankacı ve yatırımcıların üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi. Türkiye ekonomi modeliyle ilgili bilgi verildiğini ifade eden Nebati, 'Kur korumalı mevduat hesabı ile ilgili bir başarı hikayesinin yazıldığının onlar da farkına vardılar. Kur korumalı mevduat hesaplarının gelişimi ve dövizin toplam pay içerisindeki ağırlığının her geçen gün artıyor olması, Merkez Bankası'nın bu anlamda güçlenmesi ve kurun yıl boyunca bu şekilde gideceğine ilişkin inançları da bu toplantıların en önemli ayaklarından birisi oldu.' şeklinde konuştu.