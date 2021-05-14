İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Golf Tesisini kiraya verecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, 1739 parselde kayıtlı 1.642.243 m2 devlet ormanı üzerinde bulunan, golf tesisi, hizmet binaları ve müştemilatının 20 yıl süreyle kiraya verilmesi işi 2886 sayılı Devlet İhale kanunun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir.
Teklifler 29/06/2021-Salı günü, saat 14.00 kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ihale birimi görevlisine teslim edilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez açılmadan istekliye iade edilir.