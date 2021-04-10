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Ekonomi İstanbul Rumeli Üniversitesi 11 Öğretim Üyesi alıyor
BASIN İLAN

İstanbul Rumeli Üniversitesi 11 Öğretim Üyesi alıyor

İstanbul Rumeli Üniversitesi, 11 Öğretim Üyesi alınacağını duyurdu. Üniversite, alımların başlama süresi olarak 8 Nisan ila 22 Nisan arasında olacağını belirtti. Alımlar, 8 Nisan'da resmi gazetede yayımlandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul Rumeli Üniversitesi 11 Öğretim Üyesi alıyor
İstanbul Rumeli Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ilgili maddelerine göre Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Bütün kadrolara başvuru süresi, bu ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gündür. Doçent ve Profesör kadrosu başvurularının yapılacağı birim, adres: T.C. İstanbul Rumeli Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Mehmet Balcı Yerleşkesi Yeni Mah. Mehmet Silivrili Cad. No: 38 Silivri/İstanbul

Detaylı bilgi için tıklayınız

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