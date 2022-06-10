Ekonomi İstanbul Rumeli Üniversitesinden araç satış ihalesi
BASIN İLAN

İstanbul Rumeli Üniversitesi'nden araç satış ihalesi

İstanbul Rumeli Üniversitesi, 3 adet ikinci el taşıtı, İstanbul Rumeli Üniversitesi İhale Yönetmeliğinin 29. maddesine göre açık teklif usulüyle satacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul Rumeli Üniversitesinden araç satış ihalesi
İstanbul Rumeli Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; ihale 17 Haziran 2022 tarihinde Üniversitenin Mehmet Balcı Yerleşkesinde gerçekleştirilecek. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

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