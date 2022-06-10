İstanbul Rumeli Üniversitesi'nden araç satış ihalesi

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; ihale 17 Haziran 2022 tarihinde Üniversitenin Mehmet Balcı Yerleşkesinde gerçekleştirilecek. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.