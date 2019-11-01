Ekonomi İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanında yolculara Aerobot yardım edecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolculara 'Aerobot' yardım edecek

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolculara 'Aerobot' yardım edecek

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda (İSG) yolculara yardımcı olması planlanan "Aerobot" adlı robot testlere başladı. Gidiş terminalinde hizmete sunulan test aşamasındaki robot, yolculara faklı dillerde yol tarifi yapacak. Yolcuların sorularını cevaplayan 'Aerobot', biletlerini okutan kişilere uçuşlarıyla ilgili detaylı bilgi verecek.

Haber Merkezi AA
Yetkililer, yolcuların 'Aerobot' ile havalimanının farklı noktalarında karşılaşabileceğini belirtti.
Yetkililer, yolcuların 'Aerobot' ile havalimanının farklı noktalarında karşılaşabileceğini belirtti.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nın (İSG) 10. yılında düzenlenen bando gösterisiyle hizmete alınan "Aerobot" çeşitli dans figürleri sergiledi.

  • Gidiş terminalinde hizmete sunulan test aşamasındaki "Aerobot", yolculara faklı dillerde yol tarifi yapacak. Yolcuların sorularını cevaplayan "Aerobot", biletlerini okutan kişilere uçuşlarıyla ilgili detaylı bilgi verecek.

DHA

İSG Bilgi İşlem Direktörü İsmihan Baysal Anderson, gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:

  • "Aerobot"un yolculara yardımcı olmak için aralarına katıldığını anlatarak, "Yolcumuz uçuş kartını okutursa uçuşu ile ilgili zaman ve kapı gibi bilgileri sağlayabiliyor, gecikme varsa onu gösterebiliyor, tüm uçuş bilgilerini listeleyebiliyor. Farklı dillerde yolcularımız ile konuşma imkanına sahip. Ulaşmak istedikleri noktalara yön tarifi veriyor."

DHA

Yolculara daha fazla yardımcı olmak istediklerini söyleyen Anderson, "Havalimanımızın farklı noktalarında 'Aerobot' ile karşılaşabilirsiniz. Bizimle birlikte 16 saat çalışıyor, 5 farklı dili konuşabiliyor. Yolcularımızdan alacağımız geri dönüşler doğrultusunda ve yeni yapacağımız geliştirmelerin başarılı olması durumunda sayılarını artırmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Havalimanında yolculara
FOTOĞRAF 7
Title
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nın (İSG) 10. yılında düzenlenen bando gösterisiyle hizmete alınan Aerobot çeşitli dans figürleri sergiledi.
Title
Gidiş terminalinde hizmete sunulan test aşamasındaki Aerobot, yolculara faklı dillerde yol tarifi yapacak. Yolcuların sorularını cevaplayan Aerobot, biletlerini okutan kişilere uçuşlarıyla ilgili detaylı bilgi verecek.
Title
İSG Bilgi İşlem Direktörü İsmihan Baysal Anderson, gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:
Title
Aerobotun yolculara yardımcı olmak için aralarına katıldığını anlatarak, Yolcumuz uçuş kartını okutursa uçuşu ile ilgili zaman ve kapı gibi bilgileri sağlayabiliyor, gecikme varsa onu gösterebiliyor, tüm uçuş bilgilerini listeleyebiliyor. Farklı dillerde yolcularımız ile konuşma imkanına sahip. Ulaşmak istedikleri noktalara yön tarifi veriyor.
Title
Yolculara daha fazla yardımcı olmak istediklerini söyleyen Anderson, Havalimanımızın farklı noktalarında 'Aerobot' ile karşılaşabilirsiniz. Bizimle birlikte 16 saat çalışıyor, 5 farklı dili konuşabiliyor. Yolcularımızdan alacağımız geri dönüşler doğrultusunda ve yeni yapacağımız geliştirmelerin başarılı olması durumunda sayılarını artırmayı planlıyoruz ifadelerini kullandı.
Title
Title
Havalimanında yolculara "Aerobot" yardım edecek
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda (İSG) yolculara yardımcı olması planlanan "Aerobot" adlı robot testlere başladı.

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