İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi alım ilanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca Meslek Yüksekokulumuzun aşağıda programları belirtilen unvanlarda tam zamanlı olarak öğretim üyeleri alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki şartları haiz olmaları gerekmektedir.
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