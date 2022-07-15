Ekonomi İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi alım ilanı
BASIN İLAN

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi alım ilanı

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu, öğretim üyesi alım ilanını duyurdu. Yüksekokulu, alımların 14 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi alım ilanı
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca Meslek Yüksekokulumuzun aşağıda programları belirtilen unvanlarda tam zamanlı olarak öğretim üyeleri alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki şartları haiz olmaları gerekmektedir.

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