Ekonomi Gıda fiyatlarında çözüm tarımda
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Gıda fiyatlarında çözüm tarımda

Kovid-19’la enflasyonun tüm ülkelerin sorunu haline geldiğini söyleyen İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, “Gıda enflasyonunun çözümü tarımda” diyerek, tarımsal üretimin artırılması için politikalar üretilmesi önerisinde bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz: ​Gıda fiyatlarında çözüm tarımda
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İstanbul Ticaret Borsası Başkanı (İSTİB) Ali Kopuz, gıda fiyatlarındaki artışı değerlendirdi. İSTİB’in eylül ayı meclis toplantısında konuşan Kopuz, sanayileşmiş ülkelerin dahi enflasyon sorunuyla baş etmeye çalıştığını söyledi. Özellikle gıda fiyatlarındaki artışın küresel bir sorun haline geldiğine işaret eden Kopuz, "FAO’nun bu ay açıkladığı Gıda Fiyatları Endeksi’ne göre gıda fiyatları son bir yılda yüzde 32,9 arttı. İklim değişikliği ve nüfus artışları ile beraber artan küresel gıda ihtiyacı nedeniyle yükselen gıda fiyatları, enflasyonla mücadele etmeyi daha da zorlaştıracak gibi görünüyor" dedi.

Ali Kopuz
Ali Kopuz

ÇABA GÖSTERELİM

Enflasyonun, pandeminin etkisiyle sanayileşmiş ülkelerin de sorunu haline geldiğine işaret eden Kopuz, “Gıda enflasyonu ile mücadelenin temelinde tarım politikaları var. Çeşitli vesilelerle belirttiğimiz gibi, gıda enflasyonu sorunu, tarımsal destekler, verimliliği artırıcı önlemler, tarımsal ürün planlaması, arazi toplulaştırma, tarımda ileri teknoloji kullanımı ve gençlerin tarıma yönlendirilmesi gibi çok boyutlu çözümlere ihtiyaç duyuyor” ifadelerini kullandı.

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