Gıda fiyatlarında çözüm tarımda

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı (İSTİB) Ali Kopuz, gıda fiyatlarındaki artışı değerlendirdi. İSTİB’in eylül ayı meclis toplantısında konuşan Kopuz, sanayileşmiş ülkelerin dahi enflasyon sorunuyla baş etmeye çalıştığını söyledi. Özellikle gıda fiyatlarındaki artışın küresel bir sorun haline geldiğine işaret eden Kopuz, "FAO’nun bu ay açıkladığı Gıda Fiyatları Endeksi’ne göre gıda fiyatları son bir yılda yüzde 32,9 arttı. İklim değişikliği ve nüfus artışları ile beraber artan küresel gıda ihtiyacı nedeniyle yükselen gıda fiyatları, enflasyonla mücadele etmeyi daha da zorlaştıracak gibi görünüyor" dedi.

Ali Kopuz

ÇABA GÖSTERELİM

Enflasyonun, pandeminin etkisiyle sanayileşmiş ülkelerin de sorunu haline geldiğine işaret eden Kopuz, “Gıda enflasyonu ile mücadelenin temelinde tarım politikaları var. Çeşitli vesilelerle belirttiğimiz gibi, gıda enflasyonu sorunu, tarımsal destekler, verimliliği artırıcı önlemler, tarımsal ürün planlaması, arazi toplulaştırma, tarımda ileri teknoloji kullanımı ve gençlerin tarıma yönlendirilmesi gibi çok boyutlu çözümlere ihtiyaç duyuyor” ifadelerini kullandı.

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