Ekonomi İstanbul Ticaret Odasından fizibilite hizmeti alım ihalesi
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İstanbul Ticaret Odası'ndan fizibilite hizmeti alım ihalesi

İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Kalkınma Ajansı 2022 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında sağlanan mali destek ile İstanbul’da Uçtan Uca E-İhracat Merkezi Projesi Fizibilite Çalışması için hizmet alımı ihalesi düzenleyecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul Ticaret Odasından fizibilite hizmeti alım ihalesi
İstanbul Ticaret Odası.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; ihaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası www.ito.org.tr ve www.istka.org.tr internet adreslerinde yer almaktadır.

İhaleye teklif verecek olanların Sözleşme Makamı tarafından onaylı ihale dosyasını İstanbul Ticaret Odası Merkez Binası, B Blok, 2.Kat, Proje ve İş Geliştirme Müdürlüğü - Reşadiye Cad. 34112 Eminönü / İstanbul adresinden bedelsiz, imza karşılığı alması zorunludur.

Detaylı bilgi için tıklayınız

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