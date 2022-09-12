İstanbul Ticaret Odası'ndan fizibilite hizmeti alım ihalesi

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; ihaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası www.ito.org.tr ve www.istka.org.tr internet adreslerinde yer almaktadır.
İhaleye teklif verecek olanların Sözleşme Makamı tarafından onaylı ihale dosyasını İstanbul Ticaret Odası Merkez Binası, B Blok, 2.Kat, Proje ve İş Geliştirme Müdürlüğü - Reşadiye Cad. 34112 Eminönü / İstanbul adresinden bedelsiz, imza karşılığı alması zorunludur.