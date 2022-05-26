Ekonomi İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanı
BASIN İLAN

İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanı

İstanbul Ticaret Üniversitesi, öğretim görevlisi alım ilanını duyurdu. Üniversite, alımların 25 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanı
İstanbul Ticaret Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacak.

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