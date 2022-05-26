İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanı

Akıncı ile MİG-29'dan kol uçuşu: Selçuk Bayraktar kumanda etti

TEKNOFEST Azerbaycan'a katılmak için Bakü'ye gelen T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne ait Rus yapımı savaş uçağı MiG-29 ile uçtu. Bayraktar'ın uçtuğu MiG-29, Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA ile kol uçuşu gerçekleştirdi.