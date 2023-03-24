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Ekonomi

İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

İstanbul Ticaret Üniversitesi, öğretim üyesi alım ilanını duyurdu. Üniversite, alımların 21 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi.

09:21 . 24/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
İstanbul Ticaret Üniversitesi.

İstanbul Ticaret Üniversitesi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca devamlı statüye göre öğretim elemanları alınacak.


İlânda belirtilen Profesör ve Doçent kadroları için başvurular Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren Rektörlüğe, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için başvurular ise Resmi Gazete tarihinden itibaren ilgili Fakülte Dekanlığına, on beş gün içerisinde şahsen, kargo veya posta yoluyla yapılacaktır. Kargo veya postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacak.


#Basın İlan Kurumu
#İstanbul Ticaret Üniversitesi
#Öğretim Üyesi
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