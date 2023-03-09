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Ekonomi

İstanbul Topkapı Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alım ilanı

İstanbul Topkapı Üniversitesi, araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alım ilanını duyurdu. Üniversite, alımların 4 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi.

06:00 . 9/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
İstanbul Topkapı Üniversitesi.

İstanbul Topkapı Üniversitesi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile 09/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi tam zamanlı Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacak.


#Basın İlan Kurumu
#İstanbul Topkapı Üniversitesi
#Araştırma Görevlisi
1 saat önce
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İstanbul Topkapı Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alım ilanı
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