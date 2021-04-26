Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi İstanbul Üniversitesi 33 öğretim üyesi alacak
BASIN İLAN

İstanbul Üniversitesi 33 öğretim üyesi alacak

İstanbul Üniversitesi, 33 öğretim üyesi alacağını duyurdu. Üniversite, alımların 26 Nisan'da resmi gazetede yayımlandığını belirtti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul Üniversitesi 33 öğretim üyesi alacak
Foto: Arşiv.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 12.06.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri” uyarınca Profesör ve Doçent kadrolarına şahsen veya posta yoluyla eleman alınacaktır.

Başvurular ilanın Resmî Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız

Abone Ol Google News
Adliyeye sevk edildiler

Adliyeye sevk edildiler

Thodex soruşturmasında yeni gelişme.
Koronavirüse iyi mi geliyor?

Koronavirüse iyi mi geliyor?

Karantinada ve ramazanda siparişler 3 katına çıktı.
ŞİMŞEK uçak sistemi Kamikaze İHA olarak AKSUNGUR’dan fırlatılacak

​Volkswagen'den çip uyarısı

​Bu sabah düğmeye basıldı, yüzlerce gözaltı kararı var.

​ABD her zaman düşmanlarımızın yanında oldu.
Antalya'dan<br>acı haber

Antalya'dan
acı haber

​Babası kıyafetlerine sarılarak ağıt yaktı.
Avlanmayı yasakladılar

Avlanmayı yasakladılar

İşgalci İsrail'in Gazze'deki zulmü devam ediyor.
Üzerinden<br>suikast kalemi çıktı

Üzerinden
suikast kalemi çıktı

Kanallara çıkayım da iyi tanısın insanlar beni!
Türk aileye<br>alçak saldırı

Türk aileye
alçak saldırı

Ermeni grup sopa, bıçak ve demirlerle saldırdı.
Vatandaş hastaneye koşuyor

Vatandaş hastaneye koşuyor

​Aşılama iftardan sonra da devam ediyor.
Sağanak ve<br>çamur uyarısı!

Sağanak ve
çamur uyarısı!

Meteoroloji beş günlük hava tahminini açıkladı.
Yeniden atanabilecekler

Yeniden atanabilecekler

​Sağlık Bakanlığı başvuru ilanını yayınladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.