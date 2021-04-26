İstanbul Üniversitesi 33 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 12.06.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri” uyarınca Profesör ve Doçent kadrolarına şahsen veya posta yoluyla eleman alınacaktır.

Başvurular ilanın Resmî Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır.

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