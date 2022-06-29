Ekonomi İstanbul Üniversitesi 38 öğretim üyesi alım ilanı
BASIN İLAN

İstanbul Üniversitesi 38 öğretim üyesi alım ilanı

İstanbul Üniversitesi, 38 öğretim üyesi alım ilanını duyurdu. Üniversite, alımların 29 Haziran'da Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul Üniversitesi 38 öğretim üyesi alım ilanı
İstanbul Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 12.06.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri” uyarınca Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına şahsen veya posta yoluyla eleman alınacak.

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