Ekonomi İstanbul Üniversitesi 5 araştırma görevlisi ve 7 öğretim görevlisi alıyor
BASIN İLAN

İstanbul Üniversitesi 5 araştırma görevlisi ve 7 öğretim görevlisi alıyor

İstanbul Üniversitesi, 5 araştırma görevlisi ve 7 öğretim görevlisi alınacağını duyurdu. Üniversite, alımların 11 Haziran'da resmi gazetede yayımlandığını duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul Üniversitesi 5 araştırma görevlisi ve 7 öğretim görevlisi alıyor
Foto: Arşiv.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesi ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi (Uygulama/Ders verecek) ve Araştırma Görevlisi kadrolarına (şahsen veya posta yoluyla) eleman alınacaktır.

Başvuru süresi 11 ila 25 Haziran arasında yapılacaktır.

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