Ekonomi İstanbul Üniversitesi öğretim elemanı alacak
BASIN İLAN

İstanbul Üniversitesi öğretim elemanı alacak

İstanbul Üniversitesi, 11 öğretim elemanı alacağını duyurdu. Üniversite, alımların 2 Ağustos'ta resmi gazetede yayımlandığını bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul Üniversitesi öğretim elemanı alacak
İstanbul Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ve 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi (Uygulama/Ders verecek) ve Araştırma Görevlisi kadrolarına (şahsen veya posta yoluyla) eleman alınacaktır.

Başvuru süresi 16 Ağustos olduğu belirtildi.

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