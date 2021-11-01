İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü hastane binasını kiraya verecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; ihale, 11 Kasım 2021 tarihinde saat 11:00’ de İstanbul Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasında 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü yapılacak.
İstekliler, ihale şartnamesini mesai saatleri içerisinde Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan İstanbul Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü İhale Bürosundan veya www.vgm.gov.tr internet adresinden temin edebilir.