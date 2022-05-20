Ekonomi İstanbul Vakıflar 2 Bölge Müdürlüğünden kiralık taşınmazlar
BASIN İLAN

İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü'nden kiralık taşınmazlar

İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü, İstanbul ve Kocaeli'de 99 adet taşınmazın kiralanması için ihale düzenleyecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğünden kiralık taşınmazlar
İstanbul.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; ihale, 2 Haziran 2022 günü saat 10.30'da İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasındaki ihale salonunda 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile yapılacak.

Kira kontratı 31 Aralık 2022 tarihine kadar olup ihalede oluşan rakamın üzerine 2023 dönemi aylık kira bedellerine TÜFE 12 aylık ortalamaları oranında kira artışı yapılacak ve teminat farkları tamamlanacak. Takip eden yıllar için kira süresi sonunda İdare tarafından tebliğ edilecek kira bedelinin kabul edilmesi halinde sözleşme aynı şartlarla devam edecek.

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