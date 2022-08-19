İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü'nden kiralık taşınmazlar

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; ihale 8 Eylül 2022 günü saat 10.30'da İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü hizmet binasındaki ihale salonunda yapılacak. İhale 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile yapılacak.

Kira kontratı 31.12.2023 tarihine kadar olup, ihalede oluşan rakamın üzerine 2024 dönemi aylık kira bedellerine TÜFE 12 aylık ortalamaları oranında kira artışı yapılacak ve teminat farkları tamamlanacaktır. Takip eden yıllar için kira süresi sonunda İdare tarafından tebliğ edilecek kira bedelinin kabul edilmesi halinde sözleşme aynı şartlarla devam eder.

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