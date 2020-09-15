İstanbul Valisi'nden kademeli mesai açıklaması: Cuma günü açıklama yapacağız

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "(Kademeli mesai) Niyetimiz en geç cuma günü bunu şehrimizle paylaşmak. Hemen ertesi gün değil, en azından pandemi kurulunun önereceği bir takvim içerisinde yürürlüğe girdirmek."
Ayrıntılar geliyor...
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "(Kademeli mesai) Niyetimiz en geç cuma günü bunu şehrimizle paylaşmak. Hemen ertesi gün değil, en azından pandemi kurulunun önereceği bir takvim içerisinde yürürlüğe girdirmek."
Ayrıntılar geliyor...
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