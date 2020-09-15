Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi İstanbul Valisinden kademeli mesai açıklaması Cuma günü açıklama yapacağız
İSTANBUL İŞ DÜNYASI

İstanbul Valisi'nden kademeli mesai açıklaması: Cuma günü açıklama yapacağız

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "(Kademeli mesai) Niyetimiz en geç cuma günü bunu şehrimizle paylaşmak. Hemen ertesi gün değil, en azından pandemi kurulunun önereceği bir takvim içerisinde yürürlüğe girdirmek."

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıklama yaptı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıklama yaptı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "(Kademeli mesai) Niyetimiz en geç cuma günü bunu şehrimizle paylaşmak. Hemen ertesi gün değil, en azından pandemi kurulunun önereceği bir takvim içerisinde yürürlüğe girdirmek."

Ayrıntılar geliyor...

Vali Yerlikaya'dan 'İstanbul'da kademeli mesai' açıklaması
GÜNDEM
Vali Yerlikaya'dan 'İstanbul'da kademeli mesai' açıklaması

İstanbul'da 'kademeli mesai' hazırlığı: Özel sektör ve kamuda mesai saatleri değişebilir
EKONOMİ
İstanbul'da 'kademeli mesai' hazırlığı: Özel sektör ve kamuda mesai saatleri değişebilir

Abone Ol Google News
Cenin pozisyonu detayı

Cenin pozisyonu detayı

Pınar Gültekin cinayetinde kan donduran vahşet ortaya çıktı.
Antalyada akılalmaz anlar

Antalya'da akılalmaz anlar

​Karantinayı deldi, 'ölmek istemiyorum' diye bağırıp etrafa tükürdü.
Kurtlar Vadisideğil Fatih

Kurtlar Vadisi
değil Fatih

Sokak ortasında çatışma çıktı, o anlar güvenlik kamerasında.
Bakanlık<br>tek tek açıkladı

Bakanlık
tek tek açıkladı

​"91 firmaya ait 113 parti ürünü daha ifşa ediyoruz."

'Kara Gün' ilan edildi

'Kara Gün' ilan edildi

BAE ve Bahreyn, İsrail ile Washington'da masaya oturuyor.
Ne olur abi benden şikayetçi olma

Ne olur abi benden şikayetçi olma

Bursa'da hırsız 8 bin liralık altınını çaldığı kuyumcuya yalvardı.

​Yasak sonrası toplu taşıma için iki sürpriz çağrı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.