Ekonomi İstanbulda 50 konut ve 1 arsa satışa çıkarıldı
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İstanbul'da 50 konut ve 1 arsa satışa çıkarıldı

İstanbul'da Hazineye kayıtlı 50 adet konut ve 1 adet arsa ihale yoluyla satılacak. Bakırköy, Küçükçekmece, Fatih, Beyoğlu ve Beylikdüzü konumlarında bulunan taşınmazlar kapalı teklif usulü yoluyla satışa çıkarılacağı açıklandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Mülkiyeti İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından ilanda nitelikleri belirtilen Hazine adına kayıtlı taşınmazlardan ilk 50 tanesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile, 51. sırada bulunan taşınmaz ise aynı Kanunun 36. maddesine göre "Kapalı Teklif Usulü" ile yukarıda gösterilen gün ve saatlerde satışa çıkarıldı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Bakırköy, Küçükçekmece, Fatih, Beyoğlu ve Beylikdüzü konumlarında bulunan taşınmazların satışıyla ilgili daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz

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