Ekonomi İstanbulda Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi öğretim üyesi alacak
BASIN İLAN

İstanbul'da Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada 9 öğretim üyesi alınacağı duyuruldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbulda Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimleri için 2547 sayılı Kanunun 23. 24. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulların yanında, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi ilan yayımlandığı tarih itibariyle 15 gündür.

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